Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec- Trainings in den Osterferien

Kreis Wesel (ots)

Das Team der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Osterferien wieder neue Pedelec- Trainings an. Hier die Termine:

Montag, 30.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16

Dienstag, 31.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Dinslaken, Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstr. 65

Mittwoch, 01.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Neukirchen-Vluyn, Julius-Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstr. 85a

Dienstag, 07.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Schermbeck, Grundschule Schermbeck, Weseler Str. 12

Mittwoch, 08.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Moers, Adolf-Reichwein Grundschule, Reichweinstr. 2

Donnerstag, 09.04.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Wesel, Ida-Noddack-Gesamtschule, Paulinum, Martinistr. 12

Die Trainings dauern etwa drei Stunden und setzen sich aus drei Bereichen zusammen:

Es gibt eine theoretische Einweisung mit der Abgrenzung vom Fahrrad zum Pedelec und die Polizei informiert über Neuerungen und Regeln im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden können einen Reaktionstest auf einem Pedelec-Simulator absolvieren und es gibt auch ein fahrpraktisches Training mit dem eigenen Pedelec.

Falls Sie ihr Pedelec polizeilich codieren lassen möchten, bringen Sie bitte auch die Kaufunterlagen/ Fahrradpass mit.

Eine Anmeldung für die Teilnahme am Training ist erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 7777 E-Mail: pedelectraining.wesel@polizei.nrw.de

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

