Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Autofahrer fährt mit BMW M4 gegen Mauer

Dinslaken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Leitstraße sind gestern (23.02.) gegen 19:25 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer und ein 26-jähriger Beifahrer verletzt worden.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 20-jähriger Mann aus Duisburg in einem BMW M4 die Leitstraße in Richtung Holtener Straße. Nach ersten Erkenntnissen war er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Mit im Fahrzeug befand sich ein 26-jähriger Mann aus Duisburg als Beifahrer.

Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 20-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überquerte einen Grünstreifen und prallte gegen eine dort befindliche Begrenzungsmauer.

Beide Fahrzeuginsassen verletzten sich durch die Kollision leicht. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug und der Führerschein des 20-jährigen Fahrers wurden sichergestellt.

Ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Essen übernahm die Unfallaufnahme und die Sicherung der Unfallspuren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

