Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter Fahrer

Dinslaken (ots)

Am 20.02.2026 befuhr gegen 14:45 Uhr ein 43- jähriger Dinslakener mit seinem E-Scooter die Theresienstraße in Fahrtrichtung Klarastraße. An der Einmündung beabsichtigte der E-Scooter Fahrer nach rechts auf die Klarastraße abzubiegen. Auf der Klarastraße näherte sich von links ein Pkw aus Richtung Luisenstraße. Im Bereich der Einmündung bremste der E-Scooter Fahrer ab, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Pkw handelte es sich um einen hellbraunen Renault mit Dinslakener (DIN) Städtekennung.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260221-1023

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell