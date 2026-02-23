PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel- Terminabsage/ Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik, der Verkehrsunfallbilanz und des Einsatzgeschehens 2025

Wesel (ots)

Diese Meldung richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreterinnen und -vertreter.

Mit unserer Meldung vom 20.02.2026 haben wir Sie zur Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik, der Verkehrsunfallbilanz und des Einsatzgeschehens des Jahres 2025 für den 13.03.2026 um 08:30 Uhr eingeladen.

Aus aktuell aufgetretenen terminlichen Gründen müssen wir die Pressekonferenz für dieses Datum leider absagen und neu terminieren.

Wir bitten, diesen Umstand zu entschuldigen. Wir werden zeitgerecht einen neuen Termin via Pressemitteilung bekannt geben.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

