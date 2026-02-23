Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht verletzten Busfahrgast

Moers (ots)

Am 20.02.2026, im Zeitraum zwischen 07:30 und 07:45 Uhr, kam es auf der Rheinberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei verletzte sich eine Person in einem Linienbus.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Bus der Linie 911 die Rheinberger Straße entlang, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

Ein bislang unbekannter Fahrgast im Bus stürzte und verletzte sich. Die Person sprach kurz mit dem Busfahrer und entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, stabile Figur, ca. 1,80 m groß, blonde Haare, trug eine rote Jacke und Jeans.

Der verletzte Fahrgast wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden, unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/Ref. 260220-0835

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell