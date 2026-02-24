Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Voerde - Festnahme nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Voerde (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Voerde - Festnahme nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Freitag (20.02.2026) kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 20 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Kaiserstraße.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich über das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in das Wohnhaus, durchsuchte es, entwendete im Weiteren Schmuck und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Zivilkräfte der Polizei kontrollierten am gleichen Tag gegen 19:40 Uhr einen einschlägig vorbestraften, polizeibekannten 47- jährigen Mann aus Moers, als dieser in seinen Pkw einsteigen wollte, der an der Kronprinzenstraße abgestellt war.

Die Polizeibeamten stellten bei seiner Kontrolle fest, dass er Einbruchwerkzeug mit sich führte. Bei einer Durchsuchung seiner Person auf einer Polizeiwache konnte im Weiteren Schmuck aufgefunden werden, der dem Einbruch in das Einfamilienhaus auf der Kaiserstraße zugeordnet werden konnte.

Der Moerser befand sich zum Zeitpunkt seiner Festnahme im offenen Vollzug.

Er wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell