Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl eines VW

Sonsbeck (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag (20.02.), 19:30 Uhr, bis Samstag (21.02.), 10 Uhr, einen Pkw auf der Straße Rübstück. Der Pkw stand dort auf der Einfahrt eines Wohnhauses.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Volkswagen Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen MO-AK315.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Personen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260221-1046

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

