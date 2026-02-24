Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 33-Jähriger fuhr Auto unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis

Wesel (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Belgien hat gestern (23.02.26) gegen 20:15 Uhr mit seinem Auto zwei Fußgänger gefährdet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er unter Einfluss berauschender Mittel.

Der Mann fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Weseler Innenstadt in einer 30er-Zone in Richtung eines Kreisverkehrs. Der 33-Jährige "driftete" zunächst eine vollständige Runde durch den Kreisverkehr an der Bismarckstraße/Moltkestraße. Er fuhr anschließend auf zwei Fußgänger (30, 29) zu, die ordnungsgemäß die Fahrbahn an einer Ausfahrt des Kreisverkehrs überquerten.

Der Fahrer des BMW konnte seinen Wagen abbremsen und kam unmittelbar vor den Fußgängern zum Stehen. Anschließend setzte der 33-Jährige seine Fahrt im Kreisverkehr fort und driftete dort erneut.

Der Fahrer verließ den Kreisverkehr in Richtung Berliner-Tor-Platz und konnte hier durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden.

Die Fußgänger und die weiteren Insassen im Fahrzeug wurden nicht verletzt. Bei dem Fahrzeugführer wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv ausfiel. Auf der Polizeiwache Nord in Wesel entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Polizei stellte den BMW sicher. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

BH/

