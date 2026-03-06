Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Haunstetten - Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen und einer 37-Jährigen in einer Wohnung in der Rathausstraße. Gegen 06.00 Uhr versuchte der 54-Jährige offenbar im Streit mit einem Messer auf die 37-Jährige einzuwirken. Die 37-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Eine Streife konnte den 54-Jährigen im Nahbereich antreffen und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 54-Jährige am Donnerstag (05.03.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 54-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Totschlags gegen den 54-Jährigen. Die 37-Jährige sowie der 54-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell