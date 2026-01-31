Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe eingeschlagen

Landau (ots)

Am 30.01.2026, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr, stellte der 63-jährige Geschädigte sein Fahrzeug im Prießnitzweg in Landau ab. Als er an sein Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen wurde. Zudem wies das Fahrzeug mehrere Dellen und Kratzer auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

