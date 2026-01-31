PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe eingeschlagen

Landau (ots)

Am 30.01.2026, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr, stellte der 63-jährige Geschädigte sein Fahrzeug im Prießnitzweg in Landau ab. Als er an sein Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen wurde. Zudem wies das Fahrzeug mehrere Dellen und Kratzer auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dominic Scheid
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 08:21

    POL-PDLD: Gommersheim - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

    Gommersheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30.01.2026) ereignete sich in der Hauptstraße in Gommersheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter BMW wurde im Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert. Dabei entstand Sachschaden am Außenspiegel des BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:44

    POL-PDLD: Kabeldiebstahl in Bellheim

    Bellheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:35 Uhr, kam es zu möglichen Vorbereitungshandlungen für einen Diebstahl auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Bellheim. Der Firmeninhaber konnte hierbei mittels Überwachungstechnik beobachten, wie eine männliche Person zwischen 20 und 30 Jahren mit einer weißen Jacke, Bart und braunem Haar über den Zaun auf das Gelände kletterte und sich dort für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren