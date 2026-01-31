PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Beleidigung von Mitarbeitern des Ordnungsamtes

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026, kam es gegen 10:40 Uhr in der Tanzstraße in Edenkoben zu einem Vorfall, bei dem ein 34-jähriger Mann zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes während ihrer Dienstverrichtung beleidigte. Gegen den Beschuldigten wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
C. Jung

Telefon: 06323 9550
piedenkoben@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

