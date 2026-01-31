POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Farbe

Landau (ots) - Am 29.01.2026 wurde gegen 10:05 Uhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer in der Paul-von-Denis-Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach seinem Führerschein befragt gab dieser an, dass er ihn verloren habe. Dies konnte schnell widerlegt werden. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der 41-Jährige nicht, da diese ihm in der Vergangenheit ...

mehr