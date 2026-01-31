POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Farbe
Bellheim (ots)
Einen schlechten Scherz erlaubte sich eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, indem diese die Hauswand einer 64-jährigen Frau in der Mittelmühlstraße in Bellheim mit blauer Farbe beschmierte. Das Nachbaranwesen wurde hier ebenso beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Hinweise zur Ermittlung des Täters nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen
