Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Falsche Kennzeichen montiert, ohne Führerschein und alkoholisiert

Landau (ots)

Am 29.01.2026 wurde gegen 10:05 Uhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer in der Paul-von-Denis-Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach seinem Führerschein befragt gab dieser an, dass er ihn verloren habe. Dies konnte schnell widerlegt werden. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der 41-Jährige nicht, da diese ihm in der Vergangenheit gerichtlich entzogen wurde. Bei einer Überprüfung der angebrachten Kennzeichenschilder stellte sich heraus, dass diese auf einen anderen PKW des 41-Jährigen ausgegeben wurden. Daher wurden diese sichergestellt. Zu allem Überfluss konnte zudem Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 41-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen.

