POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht in der Lessingstraße

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum

28.01.2026, 07:15 Uhr bis 29.01.2026, 13:20 Uhr kam es in Bad Bergzabern in Höhe Lessingstraße 46 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Einmündung zur Sundahlstraße einen silbernen Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

