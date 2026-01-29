Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt/B272 - Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Hochstadt/B272 (ots)

Am 28.01.2026 wurde der Polizei Landau gegen 19:35 Uhr ein PKW-Fahrer mit auffälliger Fahrweise auf der B272 bei Hochstadt gemeldet. Hierbei sei dieser in den Gegenverkehr gekommen. Ein unbekannter PKW-Fahrer des Gegenverkehrs habe stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Der 74-Jährige konnte im Stadtgebiet Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf Vorhalt gab dieser an, aufgrund eines anstrengenden Tages sehr müde gewesen zu sein. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Von Interesse wäre hier insbesondere der genannte unbekannte PKW-Fahrer des Gegenverkehrs.

