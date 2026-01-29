POL-PDLD: Auffahrunfall - Fahrer leichtverletzt
Altdorf (ots)
Am Mittwochmittag (28.01.2026, 12:20 Uhr) befuhren zwei PKW-Fahrer die Hauptstraße. Der Vorausfahrende musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der nachfolgende PKW-Fahrer zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der Fahrer des hinteren PKW leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
