Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall - Fahrer leichtverletzt

Altdorf (ots)

Am Mittwochmittag (28.01.2026, 12:20 Uhr) befuhren zwei PKW-Fahrer die Hauptstraße. Der Vorausfahrende musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der nachfolgende PKW-Fahrer zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der Fahrer des hinteren PKW leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Kristin Burkhart
Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

