POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Edenkoben (ots)
Am Mittwoch (28.01.2026, 11:40 Uhr) befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Sprinter die Luitpoldstraße, wo er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten konnten hierbei feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
