Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 17-jährige bei Unfall verletzt

Bad Bergzabern (ots)

Eine 17-jährige wollte am Mittwoch, 28. Januar den Kreisverkehr am Bergzaberner Bahnhof mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Pleisweiler verlassen. Vermutlich aufgrund nicht der Witterung und dem Straßenverlauf angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte. Da sie sich am linken Arm und am linken Bein verletzte, musste sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

