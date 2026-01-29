PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 17-jährige bei Unfall verletzt

Bad Bergzabern (ots)

Eine 17-jährige wollte am Mittwoch, 28. Januar den Kreisverkehr am Bergzaberner Bahnhof mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Pleisweiler verlassen. Vermutlich aufgrund nicht der Witterung und dem Straßenverlauf angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte. Da sie sich am linken Arm und am linken Bein verletzte, musste sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren