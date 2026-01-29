PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstöße gegen das Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden (29.01.2026, 04:00 - 04:47 Uhr) wurde das Nachtfahrverbot auf der B10 überwacht. Insgesamt konnten fünf LKW kontrolliert werden. Drei davon fuhren berechtigt und konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Zwei LKW mussten zurückgeschickt werden. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Kristin Burkhart
Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 29.01.2026 – 08:14

    POL-PDLD: 17-jährige bei Unfall verletzt

    Bad Bergzabern (ots) - Eine 17-jährige wollte am Mittwoch, 28. Januar den Kreisverkehr am Bergzaberner Bahnhof mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Pleisweiler verlassen. Vermutlich aufgrund nicht der Witterung und dem Straßenverlauf angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte. Da sie sich am linken Arm und am linken Bein verletzte, musste sie zur weiteren Versorgung in ein ...

