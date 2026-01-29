Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstöße gegen das Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden (29.01.2026, 04:00 - 04:47 Uhr) wurde das Nachtfahrverbot auf der B10 überwacht. Insgesamt konnten fünf LKW kontrolliert werden. Drei davon fuhren berechtigt und konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Zwei LKW mussten zurückgeschickt werden. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell