Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim (B9) - Unfall mit Personenschaden

Schwegenheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 9, Höhe Schwegenheim in Fahrtrichtung Speyer, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 9 kurzfristig voll gesperrt werden. Eine Verkehrsumleitung wurde eingerichtet. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

