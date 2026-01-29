POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Polizeidirektion Landau

Wie bereits berichtet kam es am 20. Januar im Stadtgebiet von Annweiler am Trifels zu einem Raubüberfall auf eine 68-jährige Frau.

Hinweise aus der Bevölkerung führten zu einem Tatverdacht gegen zwei männliche Personen im Alter von 19 und 21 Jahren aus dem Landkreis Südliche Weinstraße.

Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht, sodass in den frühen Morgenstunden des 28.01.2026 auf richterlichen Beschluss die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchsucht wurden. Neben der Tatbekleidung konnten auch Teile der Beute aufgefunden und sichergestellt werden, weshalb die beiden Männer vorläufig festgenommen wurden.

Die Tatverdächtigen verhielten sich während der gesamten polizeilichen Maßnahmen kooperativ und einer der Beiden zeigte sich auch geständig.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

