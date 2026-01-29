PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Feuerwehrfahrzeug überschlägt sich auf der L549

POL-PDLD: Kandel - Feuerwehrfahrzeug überschlägt sich auf der L549
  • Bild-Infos
  • Download

Kandel (ots)

Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein Feuerwehrmann im Rahmen einer Bewegungsfahrt mit einem Rüstwagen die L549 von Kandel kommend in Richtung Rheinzabern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Der LKW überschlug sich, sodass wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 300.000 Euro) entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die L549 musste durch die Straßenmeisterei Kandel teilgesperrt werden. Die Bergungsarbeit dauert voraussichtlich bis ca. 14:30 Uhr an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 12:46

    POL-PDLD: Hochstadt/B272 - Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

    Hochstadt/B272 (ots) - Am 28.01.2026 wurde der Polizei Landau gegen 19:35 Uhr ein PKW-Fahrer mit auffälliger Fahrweise auf der B272 bei Hochstadt gemeldet. Hierbei sei dieser in den Gegenverkehr gekommen. Ein unbekannter PKW-Fahrer des Gegenverkehrs habe stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Der 74-Jährige konnte im Stadtgebiet Landau einer ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:30

    POL-PDLD: Schwegenheim (B9) - Unfall mit Personenschaden

    Schwegenheim (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 9, Höhe Schwegenheim in Fahrtrichtung Speyer, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren