POL-PDLD: Kandel - Feuerwehrfahrzeug überschlägt sich auf der L549
Kandel (ots)
Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein Feuerwehrmann im Rahmen einer Bewegungsfahrt mit einem Rüstwagen die L549 von Kandel kommend in Richtung Rheinzabern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Der LKW überschlug sich, sodass wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 300.000 Euro) entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die L549 musste durch die Straßenmeisterei Kandel teilgesperrt werden. Die Bergungsarbeit dauert voraussichtlich bis ca. 14:30 Uhr an.
