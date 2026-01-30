POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugenaufruf: Blauer Opel auf Aldi-Parkplatz zerkratzt
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Donnerstag wurde zwischen 13h und 13:30h auf dem Aldi-Parkplatz an einem Opel Adam die komplette Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können.
