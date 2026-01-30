POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugenaufruf: Blauer Opel auf Aldi-Parkplatz zerkratzt

Bad Bergzabern (ots) - Im Zeitraum 28.01.2026, 07:15 Uhr bis 29.01.2026, 13:20 Uhr kam es in Bad Bergzabern in Höhe Lessingstraße 46 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Einmündung zur Sundahlstraße einen silbernen Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte bei der ...

