Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugenaufruf: Blauer Opel auf Aldi-Parkplatz zerkratzt

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde zwischen 13h und 13:30h auf dem Aldi-Parkplatz an einem Opel Adam die komplette Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

