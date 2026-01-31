Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Gommersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30.01.2026) ereignete sich in der Hauptstraße in Gommersheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter BMW wurde im Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert. Dabei entstand Sachschaden am Außenspiegel des BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) entgegen.

