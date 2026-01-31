PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Gommersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30.01.2026) ereignete sich in der Hauptstraße in Gommersheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter BMW wurde im Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert. Dabei entstand Sachschaden am Außenspiegel des BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
C. Jung
Telefon: 06323 9550
piedenkoben@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 07:44

    POL-PDLD: Kabeldiebstahl in Bellheim

    Bellheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:35 Uhr, kam es zu möglichen Vorbereitungshandlungen für einen Diebstahl auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Bellheim. Der Firmeninhaber konnte hierbei mittels Überwachungstechnik beobachten, wie eine männliche Person zwischen 20 und 30 Jahren mit einer weißen Jacke, Bart und braunem Haar über den Zaun auf das Gelände kletterte und sich dort für ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:30

    POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Farbe

    Bellheim (ots) - Einen schlechten Scherz erlaubte sich eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, indem diese die Hauswand einer 64-jährigen Frau in der Mittelmühlstraße in Bellheim mit blauer Farbe beschmierte. Das Nachbaranwesen wurde hier ebenso beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Hinweise zur Ermittlung des Täters nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren