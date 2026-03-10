Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (PF) - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben.

Pforzheim (ots)

Bei einer Kontrolle am Montagmorgen haben Polizeibeamte einen deutlich alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 37-jährige Mann gegen 08:30 Uhr die Jahnstraße in Pforzheim. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell