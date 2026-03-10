PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Über drei Promille

Pforzheim (ots)

3,22 Promille hat der Atemalkoholvortest angezeigt, in das ein 36-Jähriger am Montagabend pusten musste, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Polizeibeamte nahmen den Mann mit in ein Krankenhaus, wo er in der Folge eine Blutprobe abgeben musste. Anlass für diese Maßnahmen war ein Verkehrsunfall gegen 21:30 Uhr in der Hirsauer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war demnach der Mann mit seinem Opel in der Hirsauer Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Seat fuhr Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der Opel war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Simone Unger, Pressestelle

