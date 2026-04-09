Polizei Münster

POL-MS: Gefährliche Körperverletzung am Hawerkamp - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.04., 06:35 Uhr) ist ein 34-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes im Bereich des Hawerkamps schwer verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Zeugenaussagen zufolge verwiesen fünf bis sechs Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den alkoholisierten 34-Jährigen und drängten ihn zur Einfahrt des Geländes. Die Mitarbeiter griffen den Mann körperlich an, wodurch dieser sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen auf das Gelände. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei stellte sechs verdächtige Personen noch in der Nähe des Tatortes. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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