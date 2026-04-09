PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Gefährliche Körperverletzung am Hawerkamp - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.04., 06:35 Uhr) ist ein 34-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes im Bereich des Hawerkamps schwer verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Zeugenaussagen zufolge verwiesen fünf bis sechs Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den alkoholisierten 34-Jährigen und drängten ihn zur Einfahrt des Geländes. Die Mitarbeiter griffen den Mann körperlich an, wodurch dieser sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen auf das Gelände. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei stellte sechs verdächtige Personen noch in der Nähe des Tatortes. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 14:16

    POL-MS: Vortrag zum Thema "Das Internet vergisst nichts!" - Jetzt anmelden!

    Münster (ots) - Die Polizei Münster lädt Interessierte am Dienstag, den 14.04., um 18:30 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Das Internet vergisst nichts!" in die Geschäftsstelle der Volkshochschule Münster ein. Jugendliche sind oft echte Profis im Umgang mit dem Handy - doch für Eltern ist es eine Herausforderung, Schritt zu halten. Gleichzeitig gehören soziale ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 12:06

    POL-MS: Unfall auf der Wiedaustraße - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am späten Dienstagabend (07.04., 23:20 Uhr) ist es auf der Wiedaustraße in Amelsbüren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad gekommen, bei dem eine 57-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und möglichen Zeugen. Ersten Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren