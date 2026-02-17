Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Unversteuerten Wasserpfeiffentabak aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Nach Maßnahmen der Kontrolleinheit Verkehrswege in einem arabischen Lebensmittelladen in Stuttgart Mitte Januar und in zwei verschiedenen Shisha-Bars Anfang Februar in Heilbronn stehen tabaksteuerrechtliche Beanstandungen im Raum.

In angrenzenden Büro- und Aufenthaltsräumen des Lebensmittelladens entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner Wasserpfeiffentabak ohne Steuerzeichen. Insgesamt wurden 72 Kilogramm der unversteuerten Rauchwaren sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Ladenbesitzer eingeleitet.

Bei den beiden Kontrollmaßnahmen Anfang Februar in Heilbronn stellten die Zöllnerinnen und Zöllner ebenfalls tabaksteuerrechtliche Verstöße fest. Nachdem die Beamten in einem Küchenmülleimer der ersten Shisha-Bar mehrere leere Kleinverkaufspackungen Wasserpfeifentabak ohne Steuerzeichen fanden, wurden später rund 9.000 Gramm Wasserpfeiffentabak in Dosen ohne erforderliche Steuerzeichen entdeckt. Unmittelbar im Anschluss an die erste Maßnahme stießen die Zoll-Kontrollkräfte in einer anderen Shisha-Bar zunächst auf nicht verkehrsfähige und unversteuerte Vapes. An diversen Stellen dieser Shisha-Bar stießen die Zöllner in diversen Kleinverkaufsverpackungen ohne Steuerzeichen auf weitere rund 10.000 Gramm Wasserpfeiffentabak.

Auch nach diesen beiden Vorgängen wurden Strafverfahren gegen die Betreiber eingeleitet und die Tabakwaren seitens des Zolls als Beweismittel sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell