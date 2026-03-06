Polizei Köln

POL-K: 260306-1-K/SU Polizei Köln verhaftet Räuberduo - Sechsstelliger Bargeldbetrag beschlagnahmt

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 17.12.2025

Eine Ermittlungsgruppe der Kripo Köln hat am Mittwochmorgen (4. März) Haftbefehle gegen zwei 36- und 27-jährige mutmaßliche Räuber in deren Wohnungen in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) vollstreckt. Gleichzeitig durchsuchten die von Bereitschaftspolizisten und Finanzermittlern unterstützten Fahnder auf richterliche Anordnung die Wohnräume und stellten Beweismittel sicher. Bei dem Jüngeren beschlagnahmten sie einen sechsstelligen Bargeldbetrag. Auf das Grundeigentum des 36-jährigen mutmaßlichen Haupttäters wurde eine Sicherungshypothek eingetragen - ebenfalls in sechsstelliger Höhe.

Am seinerzeitigen Dienstag (16. Dezember) soll der Ältere an der Dieringhauser Straße in Köln - Brück einen Discounter-Angestellten (27) mit Pfefferspray attackiert und ihm eine hohe Bargeldsumme entrissen haben. In Begleitung seines jüngeren Komplizen und eines nun ebenfalls beschuldigten 20-jährigen Fahrers soll der Angreifer in einem Opel Combo vom Tatort geflüchtet sein. Unter anderem eine gute Täterbeschreibung des verletzten Raubopfers und Hinweise auf das Fluchtfahrzeug hatten die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe auf die Spur der Flüchtigen gebracht. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte daraufhin die Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle erwirkt. (cg/sb)

