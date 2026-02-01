Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 71-jährige aus Eschwege wurde angetroffen

Kassel (ots)

Die vermisste 71-jährige aus Eschwege konnte im Laufe der Nacht zum Sonntag angetroffen werden. Sie benötigt eine medizinische Versorgung und befindet sich in einem Krankenhaus.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche unterstützt haben.

