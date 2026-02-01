Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 71-jährige aus Eschwege wurde angetroffen
Kassel (ots)
Die vermisste 71-jährige aus Eschwege konnte im Laufe der Nacht zum Sonntag angetroffen werden. Sie benötigt eine medizinische Versorgung und befindet sich in einem Krankenhaus.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche unterstützt haben.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Jens Koppitz, Erster Kriminalhauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell