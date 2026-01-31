Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Eschwege: Polizei sucht die 71-jährige Teresa Maria T. aus Eschwege

Kassel (ots)

Seit Samstag, den 31.01.2026, 10:00 Uhr wird die 71-jährige Teresa Maria T. aus Eschwege vermisst. Frau T. wird wie folgt beschrieben:

ca. 160 cm groß, kurze blonde Haare und eine kräftige Statur. Frau T. ist mit einem roten Wintermantel, einer blauen Jeans und weißen Stiefeln bekleidet.

Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der vermissten Teresa Maria T. geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell