POL-KS: Ertappte Einbrecher flüchten mit Schmuck und Kleidung: Zeugen in Frans-Hals-Straße und Parkstraße gesucht

Kassel:

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen von drei Einbrüchen, die sich am gestrigen Donnerstag in der Frans-Hals-Straße und der Parkstraße ereignet haben. Die Taten dürften auf das Konto derselben, bislang unbekannten Täter gehen, die in zwei Fällen bei ihrer Flucht durch die Einbruchsopfer beobachtet werden konnten. Sie erbeuteten Schmuck sowie Kleidungsstücke und verursachten außerdem einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gegen 18 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Frans-Hals-Straße verdächtige Geräusche von ihrem Balkon. Als sie nach dem Rechten sah, konnte sie zwei dunkel gekleidete Männer beobachten, die sich offenbar vergeblich an der Balkontür zu schaffen gemacht hatten und nun die Flucht ergriffen. Doch obwohl die Täter ertappt worden waren, unternahmen sie offensichtlich gleich darauf nur ein paar Häuser weiter einen weiteren Einbruchsversuch. Dieses Mal gelang es ihnen, die Balkontür einer ebenfalls in der Frans-Hals-Straße gelegenen Wohnung aufzubrechen. Die beiden Männer durchsuchten sämtliche Wohnräume nach Wertvollem und brachten Schmuck sowie einen Rucksack in ihren Besitz. Als der Wohnungsmieter gegen 18:15 Uhr nach Hause kam, konnte er die Täter noch bei ihrer Flucht über die zuvor aufgehebelte Balkontür beobachten. Die Polizei wurde fast zeitgleich über die beiden Taten informiert, konnte die Einbrecher aber trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr fassen. Die beiden flüchtigen Männer wurden als etwa 1,75 Meter groß und mit Vollbart beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Basecaps sowie Rucksäcke getragen haben.

Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei dann noch zu einem Einbruch in die Parkstraße, nahe der Bismarckstraße gerufen, der sich im Laufe des Tages ereignet hatte. Wie die an allen drei Tatorten zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, dürfte aber auch diese Tat durch die beiden früher am Abend beobachteten Männer begangen worden sein. Die Täter waren über eine Mülltonne auf den in etwa zwei Metern Höhe gelegenen Balkon geklettert. Nachdem sie die Balkontür aufgehebelt und sämtliche Wohnräume durchsucht hatten, flüchteten sie mit verschiedenen Schmuck- und Kleidungsstücken in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern des K21/22 Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

