POL-KS: Sachbeschädigung durch Graffiti an Wohn- und Bürogebäude in Fuldatal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

In der Nacht auf den gestrigen Donnerstag haben Unbekannte ein Büro- und Wohnhaus in Fuldatal-Ihringshausen mit mehreren Schriftzügen besprüht und eine Schaufensterscheibe sowie eine Glastür beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand so ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 2:00 und 2:35 Uhr in der Veckerhagener Straße, Höhe Niedervellmarsche Straße. In dieser Zeit sprühten die Täter großflächig Schriftzüge, welche im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen, mit roter und schwarzer Farbe auf die Gebäudefront sowie den davorliegenden Gehweg. Darüber hinaus beschädigten sie mit Steinen das Schaufenster sowie die Glasfüllung der Eingangstür, bevor sie die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Eine Anwohnerin konnte zwei Personen beobachten, die möglicherweise mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen. Die beiden Männer, zu denen bislang keine weitere Beschreibung vorliegt, standen demnach erst auf dem Rathausplatz und rannten nach einiger Zeit in Richtung Bahnhof davon. Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben oder den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

