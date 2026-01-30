Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Sprinter verursacht Unfall mit Streifenwagen und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf der Altenbaunaer Straße in Kassel zu einem Unfall mit rund 20.000 Euro Schaden, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West war gegen 19:20 Uhr auf einer dringenden Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn stadteinwärts auf der Altenbaunaer Straße unterwegs, wobei sie wegen der winterlichen Straßenverhältnisse nur mit rund 30 km/h fuhren. Ein vor ihnen fahrender Sprinter ließ die Gelegenheit, dem sich von hinten nähernden Streifenwagen durch das Ausweichen an den Fahrbahnrand freie Bahn zu verschaffen, ungenutzt und bremste abrupt ab, so die Polizisten. Der Fahrer des Streifenwagens wich daraufhin nach links aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, woraufhin er mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings entstanden an dem Mercedes Vito und dem VW erhebliche Schäden. Beide Fahrzeuge waren aufgrund von Achsbrüchen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der unbekannte Fahrer des weißen Sprinters, dessen Kennzeichen derzeit nicht bekannt ist, setzte seine Fahrt trotz des mutmaßlich durch ihn verursachten Unfalls fort.

Wer Hinweise zu dem Unfall oder auf den Fahrer des weißen Sprinters geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter Tel. 0561-9100 zu melden.

