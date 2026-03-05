Polizei Köln

POL-K: 260305-2-K: Zivilfahnder stellen fünf mutmaßliche Dealer nach Observation im Stadtgarten Mülheim - Ermittlungen wegen bandenmäßigen Handels

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Mittwochnachmittag (4. März) im Stadtgarten Mülheim fünf mutmaßliche Dealer gestellt. Die Beamten beobachteten zunächst, wie zwei Tatverdächtige (beide 17) Cannabis an einen 67-jährigen Käufer veräußerten. Bei einer anschließenden Kontrolle des Käufers bestätigte sich der Verdacht.

Im weiteren Verlauf der Observation näherten sich drei weitere junge Männer (18, 18, 19) der Gruppierung. Einer der 17-jährigen Verkäufer übergab den Hinzugekommenen Bargeld, welches diese in einer Bauchtasche verstauten. Bei der anschließenden Festnahme der drei Männer stellten die Beamten eine vierstellige Summe mutmaßlichen Dealgeldes sicher.

Bei den Durchsuchungen der fünf Beschuldigten sowie einer Wohnung fanden die Fahnder insgesamt rund 40 Gramm Cannabis und 4 Gramm Haschisch. Aufgrund der arbeitsteiligen Vorgehensweise wird nun wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. (as/al)

