Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Überseehafen Rostock

Rostock (ots)

Heute Morgen stellten Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Rostock im Überseehafen Rostock in der Einreise aus Dänemark kommend einen 61-jährigen Ukrainer fest. Im Rahmen der Kontrolle ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz gegen den Mann einen Haftbefehl erließ. Das Amtsgericht Konstanz verurteilte ihn im März 2023 rechtskräftig zu einer Geldstrafe i.H.v. 1.350,- Euro nebst Kosten. Da er der Zahlung bislang nicht nachkam, erging ein Haftbefehl gegen ihn. Nach Begleichung des geforderten Geldbetrages setzte der Mann seine Reise fort.

Auch ein 27-jähriger Slowake wendete durch Zahlung einer noch offenen Geldstrafe die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe ab. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten den Mann bereits am Samstag, den 31. Januar 2026 im Überseehafen Rostock. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den slowakischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vorlag. Das Amtsgericht Laufen verurteilte ihn zuvor mit Strafbefehl vom 22.01.2025 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 2.000,- Euro zuzüglich Verfahrenskosten in Höhe von 82,50 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell