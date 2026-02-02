PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Überseehafen Rostock

Rostock (ots)

Heute Morgen stellten Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Rostock im Überseehafen Rostock in der Einreise aus Dänemark kommend einen 61-jährigen Ukrainer fest. Im Rahmen der Kontrolle ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz gegen den Mann einen Haftbefehl erließ. Das Amtsgericht Konstanz verurteilte ihn im März 2023 rechtskräftig zu einer Geldstrafe i.H.v. 1.350,- Euro nebst Kosten. Da er der Zahlung bislang nicht nachkam, erging ein Haftbefehl gegen ihn. Nach Begleichung des geforderten Geldbetrages setzte der Mann seine Reise fort.

Auch ein 27-jähriger Slowake wendete durch Zahlung einer noch offenen Geldstrafe die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe ab. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten den Mann bereits am Samstag, den 31. Januar 2026 im Überseehafen Rostock. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den slowakischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vorlag. Das Amtsgericht Laufen verurteilte ihn zuvor mit Strafbefehl vom 22.01.2025 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 2.000,- Euro zuzüglich Verfahrenskosten in Höhe von 82,50 Euro.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

