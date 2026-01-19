Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Regionalbahn am Bahnhof Wismar großflächig besprüht

Wismar (ots)

Ein Mitarbeiter der DB AG informierte die Bundespolizeiinspektion Rostock über Schmierereien an einer am Bahnhof Wismar abgestellten Regionalbahn. Ersten Ermittlungen zufolge besprühte(n) derzeit noch unbekannte(r) Täter in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2026 den abgestellten Wagenpark mit diversen Schriftzügen - vorrangig in den Farben blau und lila - in einer Gesamtgröße von 31 Quadratmetern. Die genaue Schadenshöhe steht noch aus und ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat in der Nacht vom 17. Januar 2026, 23:30 Uhr auf den 18. Januar 2026, 07:00 Uhr verdächtige Personen am Bahnhof Wismar oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

