Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Mehrere unerlaubte Einreisen im Rostocker Überseehafen aufgedeckt
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten am vergangenen Wochenende acht unerlaubt eingereiste Personen im Überseehafen Rostock fest.
Am 17. Januar 2026 kontrollierten Bundespolizisten zwei serbische Staatsangehörige im Alter von 47 und 53 Jahren, einen 43-jährigen Nordmazedonier sowie einen 54-jährigen philippinischen Staatsbürger.
Am Folgetag überprüften die Beamten zwei weitere serbische Staatsangehörige (49 und 42 Jahre alt) sowie zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 46 und 35 Jahren.
Alle acht Personen überschritten die zulässige Aufenthaltsdauer - in einem Fall um 68 Tage - und erfüllten somit nicht die Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland.
Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen alle acht Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. In allen Fällen setzten die Beamten eine Frist Deutschland zu verlassen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
- der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell