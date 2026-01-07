Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Nachmittag im Hauptbahnhof Rostock einen 31-jährigen Mann. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den russischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Das Amtsgericht Rostock verurteilte ihn zuvor wegen gemeinschaftlichen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 700 Euro. Da er der Zahlung bisher nicht vollständig nachgekommen ist und auch diese vor Ort nicht zahlte, muss er nunmehr eine restliche Ersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen verbüßen. Die Einsatzkräfte brachten den Mann anschließend in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell