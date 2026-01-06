Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Jugendliche bespuckt Einsatzkräfte

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten in der Nacht zum 6. Januar 2026 am Bahnhof Warnemünde drei minderjährige weibliche Personen fest. Bei Erkennen der Polizisten versuchte eine 14- jährige Jugendliche zunächst zu flüchten, konnte durch die Einsatzkräfte jedoch festgehalten werden. Sie verweigerte Angaben zu ihrer Person und trat mehrfach nach den Polizisten. Zudem spuckte sie den eingesetzten Beamten mehrfach ins Gesicht und an die Kleidung. Zur Unterbindung des Angriffs, legten die Einsatzkräfte der 14- Jährigen Handfesseln und eine Spuckschutzhaube an. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass alle drei minderjährigen Personen bereits als vermisst galten. Nach Abschluss der Kontrolle, verbrachten die Polizisten alle drei Personen zu den jeweiligen Sorgeberechtigten. Gegen die minderjährige Angreiferin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die betroffenen Beamten blieben unverletzt und sind weiterhin dienstfähig.

