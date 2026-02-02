Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität im Bahnbereich
Rostock (ots)
Im Rahmen eines weiteren Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität im Bahnbereich stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gemeinsam mit der MKÜ Bad Bramstedt am 30.Januar 2025 am Hauptbahnhof Rostock insgesamt 91 Identitäten fest und durchsuchten 73 Personen und mitgeführte Sachen.
Im Ergebnis der Kontrollen identifizierten die Einsatzkräfte in neun Fällen gesuchte Personen und übermittelten die gewonnenen Daten an die ausschreibenden Behörden. Des Weiteren führte ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger eine Softairpistole sowie ein Einhandmesser bei sich. Bei einem 28-jährigen Mann fanden die Polizisten ein Elektroimpulsgerät. Zudem stellten sie bei einem 36-jährigen Mann mehrere Tüten mit sogenannten Magic Mushrooms fest. Die Beamten stellten insgesamt vier gefährliche Gegenstände sowie Betäubungsmittel sicher und leiteten Straf- sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell