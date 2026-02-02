Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität im Bahnbereich

Rostock (ots)

Im Rahmen eines weiteren Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität im Bahnbereich stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gemeinsam mit der MKÜ Bad Bramstedt am 30.Januar 2025 am Hauptbahnhof Rostock insgesamt 91 Identitäten fest und durchsuchten 73 Personen und mitgeführte Sachen.

Im Ergebnis der Kontrollen identifizierten die Einsatzkräfte in neun Fällen gesuchte Personen und übermittelten die gewonnenen Daten an die ausschreibenden Behörden. Des Weiteren führte ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger eine Softairpistole sowie ein Einhandmesser bei sich. Bei einem 28-jährigen Mann fanden die Polizisten ein Elektroimpulsgerät. Zudem stellten sie bei einem 36-jährigen Mann mehrere Tüten mit sogenannten Magic Mushrooms fest. Die Beamten stellten insgesamt vier gefährliche Gegenstände sowie Betäubungsmittel sicher und leiteten Straf- sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell