POL-K: 260304-3-K Mutmaßlich notorische Crackdealer festgenommen - 26-Jähriger vor den Haftrichter

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Dienstag (3. März) gegen 15 Uhr am innerstädtischen Wallraffplatz zwei 26 und 17 Jahre alte Verdächtige festgenommen, die im dringenden Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gedealt zu haben. In ihrer Bekleidung fanden die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Crack, Kokain und Marihuana. Anschließend durchsuchten die Ermittler in einem Parkhaus an der Venloer Straße in Ehrenfeld auf richterlichen Beschluss einen VW Taigo. Wie die Ermittlungen ergeben hatten, sollen die Festgenommenen den vor wenigen Tagen gestohlenen SUV als Depot genutzt haben. Die Durchsuchung des nun sichergestellten Fahrzeugs förderte unter anderem weitere Drogen, Feinwaagen und Pfefferspray zutage. Polizeikräfte hatten beide Verdächtige bereits gegen 10.40 Uhr an der Lungengasse im Brennpunktbereich Neumarkt angetroffen und kontrolliert. Hierbei hatte sich jedoch lediglich Bargeld bei dem 26-Jährigen gefunden. Nunmehr leiteten die Fahnder umfangreiche Strafermittlungen ein. Der Ältere kann in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen und soll heute (4. März) einem Haftrichter vorgeführt werden. (cg/sb)

