Polizei Köln

POL-K: 260304-1-K/RBK/BAB Aktueller Verkehrsunfall: Umgekippter Lkw auf der BAB - Ladung auf der Fahrbahn - Fahrtrichtung Dortmund gesperrt

Köln (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (4. März) ist auf der Bundesautobahn 1 bei Wermelskirchen unmittelbar hinter der gleichnamigen Anschlussstelle ein mit Holzresten beladener Lkw umgekippt. Der 46-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann gegen 5.50 Uhr mit seinem Container-Gespann in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs gewesen sein, als der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und mit der Leitplanke kollidierte. Der Lkw kippte daraufhin auf die linke Seite. Laut Zeugen soll kurz vor dem Unfall möglicherweise ein Reifen der Zugmaschine geplatzt sein.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund wird derzeit an der Anschlussstelle Wermelskirchen von der Autobahn abgeleitet. Für die Bergung des Fahrzeugs und die Beseitigung der verteilten Holzreste wird die Richtungsfahrbahn voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt sein. (sw/al)

