Polizei Köln

POL-K: 260303-2-K Bewaffneter Raubüberfall auf Schnellrestaurant in Bickendorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant auf der Venloer Straße im Stadtteil Bickendorf am späten Montagabend (2. März) sucht die Polizei Köln nach einem flüchtigen Tatverdächtigen. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Unbekannte gegen 22.10 Uhr das Restaurant und bestellte zunächst einen Cheeseburger. Unmittelbar darauf zog der Mann eine augenscheinliche Schusswaffe, bedrohte den Kassierer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er entnahm kleinen Betrag aus der geöffneten Kasse und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Teichstraße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit die Videoaufzeichnungen des Restaurants aus, demnach kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20-25 Jahre alt

- Schlank, dunkle Haare, Oberlippenbart

- Brille mit auffälligem weißem Rahmen

- Grüne Trainingsjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln, darüber eine schwarze Weste mit Kapuze

- Schwarze Trainingshose mit Cargotaschen und drei weißen Streifen

- Weiße Schuhe mit schwarzem Rand

Die Polizei fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schnellrestaurants auf der Venloer Straße oder Teichstraße gemacht? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell