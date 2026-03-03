Polizei Köln

POL-K: 260303-1-K/BAB Aktueller Einsatz: Auffahrunfall mit vier beteiligten Lkw und zwei Pkw auf der BAB 1 - Hauptfahrbahn Dortmund Höhe AK Köln-West gesperrt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Lastkraftwagen und zwei Pkw auf der Bundesautobahn 1 (Fahrtrichtung Dortmund) kurz vor dem Tunnel Lövenich ist am Dienstagvormittag (3. März) ein 22 Jahre alter Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer sowie eine 47-Jährige Autofahrerin erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige gegen 10.25 Uhr mit seinem 40- Tonner auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-West am Stauende auf den Lkw des 49-Jährigen prallte und diesen auf einen dritten beteiligten 40-Tonner schob. Dieser wiederum prallte auf einen Jeep (Fahrerin 47) und schob diesen auf einen VW Golf (Fahrer 52) und anschließend auf einen davor befindlichen Lkw (Fahrer 37).

Durch die Wucht des Aufpralls fiel die Ladung (PET Flaschen) des auffahrenden ersten Lkw auf die Fahrbahn.

Die Richtungsfahrbahn Dortmund ist derzeit ab dem Autobahnkreuz Köln-West für die Dauer der Bergungsarbeiten voraussichtlich noch mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Verteilerfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeführt. (sw/sb)

