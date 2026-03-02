Polizei Köln

POL-K: 260302-3-K Zivilbeamten stoppen mutmaßliches Autorennen in Kalk - Vier Fahrzeuge und Führerscheine sichergestellt

Beamte des Einsatztrupp Verkehr haben in der Nacht zu Sonntag (1. März) in Köln-Deutz vier Kleinwagen sowie die Führerscheine der mutmaßlichen Fahrer (19, 22, 23, 25) sichergestellt. Die Männer sollen zuvor im Stadtteil Kalk an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen haben.

Gegen 0.20 Uhr waren den Polizisten zunächst zwei Ford Fiesta sowie zwei Fiat Punto aufgefallen, die nahezu zeitgleich das Gelände einer Tankstelle auf der Rolshover Straße mit hoher Geschwindigkeit verließen und in Richtung Poll fuhren.

Anschließend überholten alle vier Fahrer den zivilen Einsatzwagen rechts über den Abbiegestreifen auf den östlichen Zubringer. Im weiteren Verlauf beschleunigten die Männer ihre Wagen wiederholt stark, überholten sich gegenseitig in mutmaßlicher "Rennmanier" und missachteten auf der Deutz-Kalker-Straße eine rote Ampel.

Die Einsatzkräfte stoppten die Fahrzeuge schließlich auf Höhe der Deutz-Mülheimer-Straße und beendeten die riskanten Fahrmanöver. Alle Vier erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. (cb/al)

