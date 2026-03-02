Polizei Köln

POL-K: 260302-1-K Aufmerksamer Anwohner alarmiert Polizei - Mutmaßliche Autoknacker in Lövenich gestellt

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag (1. März) zwei mutmaßliche Autoknacker (22, 46) im Stadtteil Lövenich vorläufig festgenommen.

Nachdem der Anwohner gegen 2.10 Uhr beobachtet hatte, wie die Männer in der Ottostraße gezielt Handwerkerfahrzeuge ausspähten, alarmierte er umgehend die Polizei. Die Beamten stoppten das Duo kurz darauf in einem blauen Ford Transit auf der Kölner Straße. An einem am Tatort geparkten Van stellten die Polizisten eine eingeschlagene Seitenscheibe sowie mutmaßliches Tatwerkzeug sicher.

Die beiden Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sind bereits vielfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Beide Männer sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. (as/al)

