POL-K: 260227-3-K Umfangreicher Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung - Festgenommener mutmaßlicher Drogendealer soll vor den Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagnachmittag (26. Februar) richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in den Wohnräumen eines 45-jährigen Drogenkonsumenten an der innerstädtischen Ankerstraße sowie seines 32 Jahre alten mutmaßlichen Dealers in Buchheim vollstreckt. In der Dealerwohnung an der Wichheimer Straße stellten die Beamtinnen und Beamten des Einsatztrupps Präsenz unter anderem circa 650 Gramm Heroin, Feinwaagen, knapp 3000 Euro in bar und etwa 100 in Umzugskartons verpackte Handtaschen sicher. Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen fest und beabsichtigen, ihn einem Haftrichter vorzuführen.

Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen die Drogenkriminalität im Brennpunktbereich Neumarkt hatten Zivilpolizisten die beiden Verdächtigen gegen 14.20 Uhr am Appellhofplatz kontrolliert. In der Bekleidung des Älteren fanden sich unter anderem acht Konsumeinheiten Heroin und ein Crackstein. Den Ermittlungen zufolge hatte der 45-Jährige die Betäubungsmittel unmittelbar zuvor dem Dealer abgekauft. Auch er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (cg/al)

