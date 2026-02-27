Polizei Köln

POL-K: 260227-2-K/LEV Polizei Köln veröffentlicht Zahlen und Daten zur Polizeilichen Kriminalstatistik - Hinweise zur Berichterstattung

Köln (ots)

Die Polizei Köln stellt am Montag (2. März) die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 vor und veröffentlicht die erhobenen Fallzahlen für die Städteregion Köln und Leverkusen zum ersten Mal ausschließlich digital.

Statt im Rahmen einer Pressekonferenz werden alle Daten zur jährlichen Kriminalstatistik als Downloaddateien für Medienvertreter zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt.

Abrufbar sind neben den Fallzahlen ein detaillierter Analysebericht samt Vorwort von Kripochef Michael Esser mit Einzelstatistiken zu ausgewählten Kriminalitätsbereichen. Schwerpunkte hier sind unter anderem Gewalt- und Eigentumsdelikte sowie Delikte aus dem Bereich der Straßenkriminalität.

Besondere Kriminalitätsbereiche wie Cybercrime, Kinder- und Jugendkriminalität oder Straftaten im Zusammenhang mit der Tatörtlichkeit "Schule" sind ebenfalls Bestandteil des diesjährigen Analysebericht und werden dargestellt.

Hinweis für Medienvertreter:

Unter dem nachfolgenden Link sind alle Dateien zur Polizeilichen Kriminalstatistik am Montag (2.März), ab 13 Uhr online abrufbar.

https://koeln.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-kriminalstatistik-2025

Medienvertreter werden gebeten, sich für O-Töne und Nachfragen zu den Fallzahlen und Statistiken an die Pressestelle der Polizei Köln zu wenden. (sb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell