POL-K: 260302-2-K/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 - zwei Autofahrer in Kliniken eingeliefert - VU-Team Einsatz

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Wermelskirchen sind in der Nacht zu Sonntag (1. März) zwei Autofahrer im Alter von 22 und 47 Jahren lebensgefährlich verletzt worden. Beide wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen zufolge war der 22-jährige Leverkusener gegen 2.30 Uhr mit seinem Audi in Richtung Saarbrücken unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wermelskirchen und Burscheid war er dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer konnte dem auf der Fahrbahn stehenden Unfallwrack nicht mehr ausweichen und prallte frontal dagegen.

In der Folge fuhren fünf weitere Fahrzeuge über Trümmerteile. Es entstand Sachschaden.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort.

Die Richtungsfahrbahn Saarbrücken war für die Dauer der Unfallaufnahme bis Sonntagnachmittag gesperrt. Nach aktuellem Stand besteht für den 22-Jährigen weiterhin Lebensgefahr. (bg/al)

